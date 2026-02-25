Deepseek beccata nell’uso di chip nvidia vietati per il suo prossimo modello di intelligenza artificiale

DeepSeek ha utilizzato chip Nvidia vietati per il suo nuovo progetto di intelligenza artificiale, spinta da una richiesta di alte prestazioni. La causa riguarda le restrizioni internazionali che vietano l’uso di determinati componenti hardware, e la startup cinese avrebbe aggirato queste regole. Fonti vicine all’indagine affermano che l’azienda avrebbe acquistato i chip attraverso canali non ufficiali. Le autorità stanno verificando se ci siano state violazioni delle normative sugli esportazioni.

questo quadro sintetico analizza le accuse riguardanti l'uso di hardware soggetto a restrizioni internazionali da parte della startup cinese DeepSeek per l'addestramento di un modello di intelligenza artificiale. fonti indipendenti indicano l'operazione in un data center situato nella Mongolia interna, con l'impiego di chip Blackwell di Nvidia non conforme alle normative americane. emergono anche riferimenti a una tecnica di distillazione di conoscenze provenienti da modelli statunitensi, alimentando un acceso dibattito sulle esportazioni tecnologiche e sui controlli delle tecnologie avanzate.