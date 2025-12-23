Google-Nvidia nel 2026 la battaglia dei giganti su chip e intelligenza artificiale

Nel 2026, la competitività tra Google e Nvidia si intensificherà nel settore dei chip e dell’intelligenza artificiale. Nvidia, leader nell’hardware per la potenza di calcolo, affronta la sfida di Alphabet, che mira a rafforzare la propria presenza nel campo dell’IA. Questa disputa segnerà probabilmente gli sviluppi futuri delle tecnologie di calcolo e intelligenza artificiale, definendo nuovi standard e influenzando l’intero settore tecnologico.

Il 2026 si preannuncia destinato a essere dominato dalla "battaglia dei giganti" tecnologica per definire i nuovi standard dell'intelligenza artificiale: la posizione dominante di Nvidia nel fornire hardware abilitante per la potenza di calcolo e l'inferenza Ia è sfidata da Alphabet, la parent company di Google, che sta prendendo lo slancio per giocare un ruolo trasversale nel sistema. Tpu contro Gpu. Se sul lato dei linguaggi naturali Google ha schierato Gemini 3 per fare concorrenza a ChatGpt e OpenAI, frontrunner da fine 2022, su quello dell'hardware il gruppo guidato da Sundar Pichai sta minando la leadership di Nvidia, azienda decisiva come abilitatrice della rivoluzione Ia, i cui chip e le cui Gpu (Graphic processing unit) sono diventati la "benzina" della potenza di calcolo e che da una capitalizzazione di 250 miliardi di dollari è passata in tre anni ad essere la prima azienda della storia del capitalismo mondiale a raggiungere i 4mila e i 5mila miliardi di valore borsistico.

