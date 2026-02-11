Bytedance potrebbe costruire il proprio chip di intelligenza artificiale con samsung

Bytedance sta valutando di sviluppare un proprio chip di intelligenza artificiale, collaborando con Samsung. La mossa potrebbe cambiare gli equilibri nel mondo della tecnologia, puntando a rendere i servizi di ByteDance ancora più autonomi e competitivi. La partnership tra le due aziende apre nuove strade nel settore hardware e potrebbe portare a prodotti più innovativi in futuro.

byteDance sta delineando una strategia di sviluppo hardware con potenziali implicazioni sul panorama tech globale. le voci indicano l'idea di realizzare un chip AI interno, con la produzione affidata in parte a samsung, nell'ambito di una iniziativa codificata come SeedChip. l'obiettivo è rafforzare la posizione dell'azienda nelle fasi di inferenza dell'intelligenza artificiale, in un contesto caratterizzato da crescenti sfide nell'approvvigionamento di componenti avanzati e da una quota di mercato sempre più competitiva. byteDance punta a produrre il primo chip ai con samsung. l'obiettivo principale è sviluppare un chip specializzato nell'inferenza, ovvero la fase in cui un modello AI applica ciò che ha appreso per generare previsioni o decisioni.

