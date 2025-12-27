Con 93 voti favorevoli, 51 contrari e 5 astenuti l’Aula del Senato ha dato via libera al ddl sulla riforma della Corte dei Conti. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è legge. Ddl Corte dei Conti: da limiti responsabilità erariale a ‘colpa grave’, le novità della riforma. Il disegno di legge recante modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale, è stato approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura lo scorso 9 aprile 2025 e oggi il Senato ha dato il via libera definitivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Corte dei Conti, via libera del Senato alla riforma: è legge, ecco le novità

Leggi anche: Corte dei Conti, via libera del Senato a riforma con 93 voti favorevoli: è legge, ecco le novità

Leggi anche: Ddl Corte dei Conti: domani in Senato atteso il via libera definitivo alla riforma

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La riforma della Corte dei Conti diventa legge; Bilanci della Regione, via libera della Corte dei conti; Corte Conti, sabato ok definitivo dal Senato a riforma durante festività; Dotazioni organiche ATA 2025/2026: via libera definitivo dopo il controllo della Corte dei Conti.

Corte dei Conti, via libera del Senato alla riforma: è legge, ecco le novità - Con 93 voti favorevoli, 51 contrari e 5 astenuti l'Aula del Senato ha dato via libera al ddl sulla riforma della Corte dei Conti. lapresse.it