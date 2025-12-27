Corte dei Conti via libera del Senato alla riforma | è legge ecco le novità
Con 93 voti favorevoli, 51 contrari e 5 astenuti l’Aula del Senato ha dato via libera al ddl sulla riforma della Corte dei Conti. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è legge. Ddl Corte dei Conti: da limiti responsabilità erariale a ‘colpa grave’, le novità della riforma. Il disegno di legge recante modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale, è stato approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura lo scorso 9 aprile 2025 e oggi il Senato ha dato il via libera definitivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
