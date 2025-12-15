Valditara | Chi aggredisce un lavoratore della scuola aggredisce lo Stato Arresto in flagranza e multe fino a 10mila euro contro le violenze

Il sistema scolastico italiano dà un segnale forte contro le aggressioni ai lavoratori della scuola, introducendo per la prima volta una giornata dedicata a sensibilizzare e denunciare i fenomeni di violenza. Valditara sottolinea come ogni atto di violenza contro il personale scolastico equivalga a un attacco allo Stato, con misure punitive che prevedono arresti e multe fino a 10.000 euro.

Da PCTO a Formazione Scuola-Lavoro: Valditara spiega come cambia l’Alternanza - Lavoro, dopo qualche anno ‘in incognito’ sotto la denominazione di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), torna a chiamarsi Formazione Scuola- tgcom24.mediaset.it

Valditara, con modello 4+2 rafforziamo legame scuola lavoro - "La riforma del modello 4+2 è un passaggio fondamentale per rafforzare il collegamento fra scuola e mondo del lavoro" Lo ha dichiarato nel suo videointervento all'evento promosso da Assolavoro ... ansa.it

A Roma la “lista degli stupri” del Liceo Carducci sconvolge la comunità scolastica: il CNDDU denuncia la deriva culturale e rivolge un appello urgente al Ministro Valditara Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda - facebook.com facebook