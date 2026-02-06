Decreto sicurezza | arresto per chi aggredisce Dirigenti docenti e ATA sono pubblici ufficiali Stretta sulla vendita dei coltelli ai minori genitori responsabili in caso di reato del minore BOZZA

Con l’approvazione del nuovo decreto sicurezza, si intensificano le pene per chi aggredisce dirigenti, docenti e personale ATA, che ora sono considerati pubblici ufficiali. La bozza prevede anche una stretta più severa sulla vendita di coltelli ai minori, con l’obbligo di responsabilità per i genitori in caso di reato del figlio. La misura punta a ridurre gli episodi violenti e a rafforzare la tutela nelle scuole e in luoghi pubblici.

