Decreto sicurezza | arresto per chi aggredisce Dirigenti docenti e ATA sono pubblici ufficiali Stretta sulla vendita dei coltelli ai minori genitori responsabili in caso di reato del minore BOZZA
Con l’approvazione del nuovo decreto sicurezza, si intensificano le pene per chi aggredisce dirigenti, docenti e personale ATA, che ora sono considerati pubblici ufficiali. La bozza prevede anche una stretta più severa sulla vendita di coltelli ai minori, con l’obbligo di responsabilità per i genitori in caso di reato del figlio. La misura punta a ridurre gli episodi violenti e a rafforzare la tutela nelle scuole e in luoghi pubblici.
Pronto il Decreto sicurezza, è già stata diffusa una bozza e il punto di partenza è il porto di coltelli e strumenti da punta o da taglio, definito con una precisione che riduce gli spazi di interpretazione. Nella bozza si legge che “chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto” è punito penalmente. L'articolo Decreto sicurezza: arresto per chi aggredisce Dirigenti, docenti e ATA sono pubblici ufficiali. Stretta sulla vendita dei coltelli ai minori, genitori responsabili in caso di reato del minore.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Il governo ha messo nero su bianco le nuove norme sul decreto sicurezza.
Il governo ha approvato un nuovo decreto legge sulla sicurezza, con l’obiettivo di contrastare la violenza tra i giovani.
