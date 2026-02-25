Decreto flussi a Bergamo misura inefficace | domande dimezzate solo 23 richieste di permesso di soggiorno

Il decreto flussi ha causato una forte diminuzione delle richieste di permesso di soggiorno a Bergamo, con solo 23 domande presentate. La misura, pensata per regolare gli ingressi di stranieri nel nostro paese, si rivela inefficace: le richieste sono dimezzate rispetto alle previsioni. Questa situazione riflette un calo di interesse tra i lavoratori stranieri e un possibile disallineamento tra le politiche e le esigenze del mercato locale. La situazione rimane sotto osservazione.

Il decreto flussi, cioè la norma decisa dal governo che ogni anno determina quanti stranieri extracomunitari possono entrare regolarmente in Italia, ha determinato, negli ultimi anni, un accesso inferiore a quanto programmato, e calcolato sulla base delle esigenze del mercato. L'anno scorso, in tutta Italia, erano stati programmati 181.450 ingressi regolari, ma alla fine solo 14.349 persone hanno visto riconosciuto il proprio permesso. Anche i dati di quest'anno, secondo il rapporto della campagna "Ero Straniero" confermano "ancora una volta il fallimento del sistema d'ingresso per lavoro in Italia in termini di arrivi effettivi e assunzioni di lavoratori e lavoratrici, nonostante i numerosi interventi legislativi in merito".