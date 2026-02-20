Decreto bollette come funziona il bonus sociale da 115 euro
Il decreto bollette, approvato mercoledì in Consiglio dei ministri, introduce il bonus sociale da 115 euro. La decisione di stanziare cinque miliardi di euro deriva dall’esigenza di aiutare le famiglie con i costi energetici più alti, come ha spiegato la presidente Giorgia Meloni. Il bonus verrà erogato automaticamente a chi rispetta determinati requisiti, con l’obiettivo di alleggerire le spese di luce e gas in un periodo di aumenti record. La misura coinvolge milioni di cittadini italiani, pronti a ricevere il sostegno.
Cinque miliardi di aiuti. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha quantificato in questo modo i benefici in arrivo col decreto energia, approvato mercoledì pomeriggio in Consiglio dei ministri. Che, con decreti attuativi e le indicazioni operative dell’Arera, interverrà su più fronti per alleggerire i costi energetici di famiglie e imprese. Il cuore del provvedimento è nell’articolo 1, che introduce dal 2026 un bonus elettricità da 115 euro annui per i nuclei con Isee fino a 10mila euro (20mila con almeno quattro figli). Secondo la relazione del governo, raggiungerà 2,64 milioni di famiglie, quelle già titolari del bonus sociale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
