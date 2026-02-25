De Laurentiis ed Elkann guidano la battaglia arbitri | vanno trasferiti sotto l’egida della Lega Serie A ma Simonelli nicchia

De Laurentiis ed Elkann hanno avviato una campagna per spostare il controllo degli arbitri sotto la gestione della Lega Serie A, dopo aver criticato le decisioni arbitrali recenti. La richiesta nasce dalla volontà di migliorare la trasparenza e l’autonomia del settore, coinvolgendo direttamente le società calcistiche. Simonelli si oppone alla proposta, preferendo mantenere il sistema attuale. La proposta sta generando una discussione accesa tra gli addetti ai lavori.

La battaglia politica è cominciata. Guidata da Napoli, Juventus e Milan. Insomma tutti i club d’élite tranne uno (che tanto non ha nulla di cui lamentarsi, anzi). Ne scrive Il Giornale con Franco Ordine. De Laurentiis, Elkann e gli altri vogliono trasferire gli arbitri sotto il controllo della Lega Serie A con uniformità di giudizio, Var a chiamata, corsi di aggiornamento (oggi non si fanno per mancanza di fondi) e sorteggio arbitrale con direttori di gara classificati per fasce. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

De Laurentiis vuole cambiare il sistema: Var a chiamata, riforma del protocollo e arbitri della Lega Serie ADe Laurentiis critica l’attuale sistema arbitrale dopo l’errore durante la partita tra Napoli e Atalanta, che ha portato alla cancellazione di un gol valido.

Simonelli (presidente Serie A) dopo l’Assemblea di Lega: «Faremo un incontro tra le società e gli arbitri. Kalulu Bastoni? Protocollo assurdo»Ezio Maria Simonelli, presidente della Serie A, ha annunciato che le società e gli arbitri si incontreranno presto per discutere delle recenti polemiche sui protocolli.

