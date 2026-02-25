Dazi e farmaci accesso precoce e stop al payback priorità delle imprese

Non solo Italia ed Europa: la concorrenza per le imprese farmaceutiche è globale. A ricordarlo è il presidente di Farmindustria Marcello Cattani, invitato a fare il punto sulla ‘ questione dazi’ nel corso di un incontro con la stampa di settore. “Nel 2025 abbiamo avuti conflitti, crisi politiche e commerciali con le tariffe, che stanno vivendo un nuovo capitolo. Inoltre il settore farmaceutico sta affrontando la svolta Mfn (Most Favored Nation, politica secondo la quale il prezzo più basso di un farmaco in un panel di Paesi avanzati diventa riferimento per il rimborso Usa, ndr), che sta cambiando i paradigmi e le logiche di localizzazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, ricerca clinica e nell’accesso ai nuovi farmaci e vaccini”. Gli Stati Uniti, ragiona Cattani, hanno analizzato le barriere non tariffarie che condizionano la presenza delle proprie imprese al di fuori dei confini nazionali e “i Paesi europei in effetti ce le hanno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

