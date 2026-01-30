Dazi sui farmaci perché la post-escalation sarebbe musica per le imprese italiane

Dopo un anno di incertezze e aumenti, le imprese farmaceutiche italiane sperano in una riduzione o eliminazione dei dazi. La notizia sta circolando tra gli addetti ai lavori come una possibile boccata d’ossigeno, considerando gli aumenti di costi e le difficoltà degli ultimi mesi. La discussione si fa più concreta, e molte aziende guardano con attenzione alle prossime decisioni del governo.

Dopo un anno sulle montagne russe, una riduzione o rimozione dei dazi sarebbe “musica per le orecchie del settore farmaceutico italiano. Parliamo di un comparto che è ai primi posti per produzione in Europa, con un export che verso gli Usa ha continuato a crescere anche nei momenti di tensione”. A dirlo a LaSalute di LaPresse è Carlo Centemeri, farmacologo clinico dell’Università di Milano. E in effetti l’export della farmaceutica è salito di oltre il 33% nel 2025 (dati Farmindustria). “Se guardiamo al 2026, una distensione bipartisan sui dazi, motivata negli Stati Uniti dalla necessità di abbassare l’inflazione sanitaria e i prezzi dei farmaci per i cittadini, avrebbe impatti molto diversi a seconda del tipo di farmaco”, puntualizza l’esperto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Durante le recenti trattative commerciali, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di aver ottenuto dal presidente francese Emmanuel Macron un accordo sui prezzi dei farmaci, in un contesto di negoziati che ha coinvolto anche l’aumento dei dazi.

