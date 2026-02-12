Il bilancio comunale per il 2026 è stato approvato. La manovra economica è passata con 9 voti favorevoli, tra cui quelli di

E il bilancio comunale 2026 va. La manovra economica è passata con 9 voti favorevoli ("Impegno Comune" e "Gruppo Lega Salvini Premier") e 5 contrari ("Idee in marcia per Persiceto e frazioni"). Quest’anno sono previste 65.144.484,76 euro di entrate e altrettante uscite; fra queste ultime ci sono le spese correnti per 25.625.378,33, a cui vanno aggiunte le quote capitale per ammortamento mutui per 862.296,60 euro e le spese per investimenti pari a 24.505.629,45. "Per quanto riguarda le entrate tributarie – dice il sindaco Lorenzo Pellegatti – vengono confermate le aliquote dello scorso anno sia per Imu che per Irpef. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Passa il bilancio, imposte e tariffe bloccate

Approfondimenti su Passa Bilancio

L'Arera ha bloccato le tariffe dei rifiuti per 63 Comuni della Puglia, con aggiornamenti tariffari stabiliti dall'Agenzia Territoriale della Regione Puglia (AGER) per il biennio 2024-2025.

Il consiglio comunale di Morciano di Romagna ha approvato il bilancio di previsione, mantenendo invariate le aliquote fiscali.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Passa Bilancio

Argomenti discussi: Passa il bilancio, imposte e tariffe bloccate; Le misure fiscali del Bilancio 2026 per il sostegno del reddito; Il bilancio blindato. Una seduta fiume. Tutti gli emendamenti finiscono bocciati; Assicurazione auto | Costi extra dal 2026: Il tuo premio cambierà completamente.

Il bilancio passa, addio allo Sprar di Porto Sant'Elpidio: fondi dirottati per i servizi socialiPORTO SANT'ELPIDIO Sono 17,8 milioni di euro le entrate previste nel bilancio 2026 approvato nei tempi, il 30 dicembre in Consiglio. Si potrà utilizzare da questo mese ogni margine disponibile su ... corriereadriatico.it

Conserve Italia, passa il bilancio. Un utile di oltre sei milioni di euroLa cifra record delle liquidazioni alla base sociale testimonia l’impegno concreto di Conserve Italia nella valorizzazione della propria filiera agricola, alla quale non abbiamo mai fatto mancare il ... ilrestodelcarlino.it

La legge di Bilancio 2026 ha confermato il potenziamento del bonus mamme lavoratrici: l’importo mensile passa da 40 euro a 60 euro: il tetto massimo sarà quindi di 720 euro, contro i 480 euro del 2025. Per ottenere il contributo è necessario presentare una - facebook.com facebook

La legge di Bilancio 2026 interviene su un punto molto concreto della ‘geografia’ dei congedi: allunga la finestra temporale entro cui i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale, che passa da 12 a 14 anni di età del figlio. x.com