Sofia Goggia si racconta a Sky nell'intervista rilasciata al Federico Buffa Talks. La puntata andrà in onda da oggi, venerdì 26 dicembre, su Sky Sport, in streaming su Now e disponibile on-demand. Le parole di Sofia Goggia. Il prossimo febbraio, la sciatrice disputerà le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: «Quando parlo di Cortina parlo di un'immagine che è indelebile nella mia testa, nel mio cuore e nella mia anima, l'immagine dell'alba che sorge mentre si va a fare la ricognizione con la vecchia seggiovia a tre posti, con il sole che illumina di arancione le Tofane. E tu sali piano piano, in questo silenzio, circondato dalla bellezza del creato.

Goggia: «Mi sono chiesta come sarebbe stata la mia carriera senza tanti infortuni, ma non sarei chi sono ora»

