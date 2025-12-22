Centro Sperimentale di Cinematografia | una medaglia della Camera dei Deputati per celebrare i 90 anni

Si sono chiuse oggi, 22 dicembre, le  celebrazioni  del  90° Anniversario  della  Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia.  Momento centrale dell’evento è stato il conferimento della  medaglia   della Camera dei Deputati al Centro Sperimentale di Cinematografia  quale riconoscimento per l’elevato apporto allo sviluppo della cultura e dell’arte in Italia. Questa la  motivazione  completa  del conferimento  espressa dal  Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati   On.le Federico Mollicone:  «Il Centro Sperimentale è un tempio della memoria e dell’innovazione cinematografica. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

