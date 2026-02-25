Danneggia vetrine e minaccia alcuni negozianti | arrestato 22enne norvegese

Milano, 25 febbraio 2026 – Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hanno tratto in arresto per il reato di danneggiamento aggravato un 22enne norvegese in stato di rilevante alterazione psicofisica. Si tratta di un tifoso del Bodo Glimt, arrivato in trasferta a Milano per seguire la partita di Champions League, vinta poi dalla sua squadra contro l’Inter. L’accaduto I militari, alle 20:30 circa, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti tra corso Magenta e via Cusani, dove il giovane aveva appena danneggiato le vetrine di due esercizi commerciali, un'auto in sosta e un motociclo. Il ventiduenne inoltre ha anche spintonato diversi passanti e minacciato alcuni negozianti. Fortunatamente non si sono registrati feriti, mentre l'arrestato è stato accompagnato presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Minaccia e ferisce la madre con un coltello, arrestato 22enneUn 22enne è stato arrestato ad Albano Sant’Alessandro dopo aver minacciato e ferito la madre con un coltello.

Bergamo, minaccia e aggredisce la madre con un coltello: arrestato 22enneA Bergamo, un 22enne è stato arrestato dopo aver minacciato e aggredito la madre con un coltello durante un episodio di violenza domestica.