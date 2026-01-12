Minaccia e ferisce la madre con un coltello arrestato 22enne

Un 22enne è stato arrestato ad Albano Sant’Alessandro dopo aver minacciato e ferito la madre con un coltello. L’intervento dei carabinieri di Alzano Lombardo, supportati dalla Tenenza di Seriate, è avvenuto giovedì 8 gennaio in seguito a una segnalazione di emergenza. Si tratta di un episodio di violenza domestica che evidenzia ancora una volta la necessità di interventi tempestivi per tutelare le vittime.

L’ennesimo grave episodio di violenza domestica. Giovedì scorso (8 gennaio) i carabinieri di Alzano Lombardo, con il supporto della Tenenza di Seriate, sono intervenuti ad Albano Sant’Alessandro dopo una segnalazione giunta alla centrale operativa di Bergamo per una drammatica situazione familiare. Giunta sul posto, una pattuglia accertava che un giovane di 22 anni aveva minacciato i propri familiari con un’arma bianca e aggredito la madre. La persona offesa, una donna di 54 anni, nel tentativo di sottrarsi all’aggressione si era rifugiata in un locale dell’abitazione. All’arrivo dei militari, l’aggressore veniva individuato e messo in sicurezza, mentre la donna veniva soccorsa e sottoposta alle prime cure sanitarie per una ferita da taglio alla gamba sinistra. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

