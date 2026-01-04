Dammi soldi poi le violenze | aggredisce la madre dopo il rifiuto della donna
Un uomo di 30 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la madre, a cui aveva chiesto dei soldi e ricevuto un rifiuto. L’episodio si è verificato in un contesto di tensione familiare, con la polizia intervenuta per calmare la situazione. La vicenda evidenzia le conseguenze di comportamenti violenti all’interno delle relazioni familiari e l’importanza di interventi adeguati in casi di crisi.
Ha chiesto i soldi alla madre. Al rifiuto della donna si è scagliato contro di lei, aggredendola. Un 30enne è stato arrestato dagli agenti. I fatti sono accaduti nella zona di Spinaceto.Mamma e figlio, secondo quanto appreso, si trovavano all’interno di una cooperativa assistenziale. Durante la. 🔗 Leggi su Romatoday.it
