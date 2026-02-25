Dalle alluvioni al palco dell’Ariston | a Sanremo l’appello per le comunità siciliane colpite dal maltempo

La siccità ha causato gravi danni alle colture agricole in Sicilia, portando gli agricoltori a chiedere aiuto pubblico. Durante il Festival di Sanremo, un intervento ha richiamato l’attenzione sulla difficile situazione delle comunità colpite, che faticano a recuperare le perdite subite. L’evento ha acceso i riflettori sulla crisi in alcune zone della regione, dove le recenti alluvioni hanno aggravato i problemi già esistenti. La parola ora passa alle istituzioni.

Il conduttore Carlo Conti richiama l’attenzione nazionale sulle aree devastate dal ciclone Harry mentre proseguono visite istituzionali e sopralluoghi politici nei territori segnati da frane e sfollamenti Durante una delle serate della manifestazione, il conduttore Carlo Conti ha rivolto un pensiero alle popolazioni colpite dalle recenti alluvioni, citando esplicitamente la Sicilia e la città di Niscemi. Approfittando della presenza sul palco della cantante siciliana Levante, Conti ha ricordato pubblicamente le difficoltà vissute da intere comunità: “Approfitto della tua presenza per ricordare le popolazioni colpite dalle alluvioni, e la Sicilia e Niscemi in particolare”. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Dalle Olimpiadi a Sanremo: Fontana, Lollobrigida e Vittozzi sul palco dell'AristonFontana, Lollobrigida e Vittozzi salgono sul palco dell'Ariston per celebrare il passaggio tra sport e musica, con la presenza di campioni paralimpici come Giacomo Bertagnolli con la guida Andrea Ravelli e Giuliana Turra.

Calabria devastata dal maltempo: Governo pronto a sostenere le comunità colpite e avviare la ricostruzione.Il maltempo ha devastato la Calabria, causando allagamenti e danni alle abitazioni di Corigliano-Rossano e Cassano allo Ionio.

Al via il bando per le imprese colpite dalle alluvioni in LiguriaAl via il bando da 1,2 milioni per le imprese colpite dalle alluvioni del settembre 2025 in Liguria, da oggi sul sito della finanziaria Filse e della Regione è possibile presentare le domande per ... ansa.it

Alluvioni in Toscana: stanziati 600 milioni tra emergenza, ristori e messa in sicurezzaL’aggiornamento dei dati relativi agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio regionale dal 29 ottobre 2023 al 14 marzo 2025. Il presidente Giani: Serve il commissario per la ricostruzione ... intoscana.it

