Calabria devastata dal maltempo | Governo pronto a sostenere le comunità colpite e avviare la ricostruzione

Il maltempo ha devastato la Calabria, causando allagamenti e danni alle abitazioni di Corigliano-Rossano e Cassano allo Ionio. Questa ondata di pioggia intensa ha messo in ginocchio le famiglie e le attività locali, obbligando i soccorritori a intervenire con urgenza. Il governo ha annunciato che sosterrà le comunità colpite per avviare rapidamente i lavori di ricostruzione e ripristino.

Calabria nel Vortice del Maltempo: Tra Emergenza e la Ricerca di Risposte Durature. La Calabria è stretta nella morsa di un’emergenza maltempo che ha colpito duramente diverse comunità, in particolare quelle di Corigliano-Rossano e Cassano allo Ionio. Il Governo si è impegnato a fornire sostegno ai comuni colpiti, un’assicurazione ribadita dal Vicepremier Antonio Tajani, mentre il deputato di Forza Italia, Andrea Gentile, ha espresso apprezzamento per l’attenzione rivolta alla regione. Un Territorio Messo in Ginocchio. L’ondata di maltempo ha provocato allagamenti, frane, smottamenti e mareggiate lungo la fascia tirrenica cosentina, interessando anche Cosenza e l’area del Savuto.🔗 Leggi su Ameve.eu Iniziativa di vicinato a Niscemi per sostenere le famiglie colpite dal maltempo A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, le conseguenze delle recenti piogge si fanno sentire. Ciclone Harry, P095: iniziata la raccolta fondi per sostenere le comunità colpite Un’impresa sociale di Catania ha aperto una raccolta fondi per aiutare le comunità colpite dal ciclone Harry. Ciclone Harry. “Il mio lido distrutto dalla mareggiata, non so se lo ricostruiremo” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Danni maltempo nel Catanzarese, la lettera aperta: La Calabria non ha bisogno di cartoline ma di prevenzione; Melito Porto Salvo ancora devastata dal maltempo dopo Harry: ecco i danni del ciclone Nils · ilreggino.it; Calabria devastata da Ulrich: il grido della CISL per una nuova cura del territorio; Dopo Nils, nel reggino la nuova conta dei danni mostra un dissesto che non è più straordinario, mentre si attende l'arrivo di Oriana: il quarto ciclone in 20 giorni · ilreggino.it. Maltempo in Calabria: oltre 3.000 ettari devastati, la Sibaritide sotto l’acquaColdiretti Calabria continuerà a monitorare l’evolversi della situazione e a raccogliere segnalazioni dai propri uffici provinciali ... reggiotv.it Maltempo choc, agricoltura calabrese in ginocchioSi aggrava il bilancio dei danni provocati dal maltempo in Calabria. Secondo le ricognizioni effettuate finora da Coldiretti Calabria, sono oltre 3.000 gli ettari complessivamente colpiti in tutta la ... montaltouffugonline.it La Calabria rimane unita soprattutto nei momenti più difficili Il Network LaC si stringe a tutta l’area crotonese devastata dal ciclone Harry! facebook Sicilia e Calabria (più Sardegna) devastate dal ciclone Harry. Ferrovie con binari sospesi nel vuoto. Si aspetta la visita del ministro dei Trasporti Salvini e magari una spiegazione su cosa mai collegherà il Ponte sullo Stretto (15 miliardi di investimento). E’ chie x.com