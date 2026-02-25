Dall’America ad Anselmo avvistato un esemplare di avvoltoio collorosso

Un avvoltoio collorosso, proveniente dall’America, è stato visto a Montespertoli, nella frazione di Anselmo, da un residente nelle ultime ore. La presenza di questo rapace, raro in Italia, ha attirato l’attenzione di chi vive nella zona, che ha notato l’uccello volteggiare sopra le campagne. La sua comparsa ha sorpreso gli abitanti, che si chiedono come sia arrivato fin qui. La scoperta ha suscitato curiosità tra gli appassionati di fauna locale.

Montespertoli, 25 febbraio 2026 – Dall’America alla frazione di Anselmo dove è stato avvistato da un residente nelle scorse ore. Non è dato sapere se l’avvoltoio collorosso segnalato sul territorio montespertolese sia effettivamente arrivato dalle Americhe, dove la sua specie prolifera, o se sia fuggito da qualche oasi naturalistica (o dall’abitazione di un privato). Di certo c’è che non si tratta di un uccello autoctono e l’avvistamento ha destato curiosità in queste ultime ore, trovando rapidamente spazio sui vari gruppi social di Montespertoli. Esemplare di grosse dimensioni. Noto anche come avvoltoio tacchino (Cathartes aura, ndr ) si tratta di un uccello di grosse dimensioni, con un’apertura alare che varia mediamente dai 160 ai 183 centimetri, una lunghezza media variante dai 63 agli 81 centimetri e un peso che in alcuni casi può superare i due chilogrammi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

