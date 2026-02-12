Questa mattina a Tel Aviv circola un’immagine che sembra mostrare Jeffrey Epstein vivo, anche se si tratta di un’immagine generata dall’intelligenza artificiale. L’immagine ritrae una figura con barba bianca incolta, capelli arruffati che sfiorano le spalle e occhiali da sole scuri. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma questa foto ha già fatto il giro dei social, alimentando nuove teorie e sospetti sulla sua sorte.

Barba bianca incolta, capelli arruffati che sfiorano le spalle, occhiali da sole scuri che nascondono lo sguardo. Un uomo in giacca nera cammina per le strade di Tel Aviv, affiancato da due figure che sembrano guardie del corpo. L’immagine ha fatto il giro del mondo in pochi giorni, accumulando milioni di visualizzazioni e scatenando un tornado di speculazioni online. Il motivo? Quell’uomo somiglia in modo inquietante a Jeffrey Epstein, il finanziere americano pedofilo morto nel 2019 in una cella del carcere di New York. O almeno, così ci hanno raccontato. La teoria complottista si è diffusa come un incendio nella prateria secca dei social network: il corpo trovato nella cella non era il suo, Epstein è riuscito a fuggire, oggi vive protetto in Israele, forse è sempre stato un agente del Mossad. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Epstein vivo, avvistato a Tel Aviv: l’immagine è generata dall’IA, ecco le prove definitive

#Epstein- Tel-Aviv || La sorpresa è grande: Epstein è stato avvistato vivo, che passeggia per le strade di Tel Aviv.

Dopo aver diffuso l’allarme per un alligatore nei canali di Paestum, le verifiche hanno chiarito che la notizia era falsa.

