COMPIE cinque anni la Linea Pilota di Bi- Rex, il Competence Center di Bologna specializzato in Big Data e manifattura avanzata. Dal 2019 a oggi, Bi-Rex ha investito complessivamente oltre 16 milioni di euro in tecnologie e competenze, assegnando 30 milioni di euro di finanziamenti alle imprese e generando un valore complessivo dei servizi erogati di oltre 50 milioni di euro. Sono state intercettate oltre 3400 aziende, di cui circa il 60% piccole imprese. Per celebrare questo compleanno è stata presentata la Linea Pilota rinnovata, ovvero il cuore operativo del centro. "Con il potenziamento della Linea Pilota, rafforziamo la nostra missione di accompagnare le imprese italiane nella trasformazione digitale, rendendo l’innovazione sempre più accessibile e concreta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bi-Rex celebra i cinque anni di vita della Linea Pilota