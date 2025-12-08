Bi-Rex celebra i cinque anni di vita della Linea Pilota
COMPIE cinque anni la Linea Pilota di Bi- Rex, il Competence Center di Bologna specializzato in Big Data e manifattura avanzata. Dal 2019 a oggi, Bi-Rex ha investito complessivamente oltre 16 milioni di euro in tecnologie e competenze, assegnando 30 milioni di euro di finanziamenti alle imprese e generando un valore complessivo dei servizi erogati di oltre 50 milioni di euro. Sono state intercettate oltre 3400 aziende, di cui circa il 60% piccole imprese. Per celebrare questo compleanno è stata presentata la Linea Pilota rinnovata, ovvero il cuore operativo del centro. "Con il potenziamento della Linea Pilota, rafforziamo la nostra missione di accompagnare le imprese italiane nella trasformazione digitale, rendendo l’innovazione sempre più accessibile e concreta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
?Monterosso celebra cinque nuovi nati nel mese di novembre: un segnale di speranza per le aree interne Il Comune di Monterosso Grana, una comunità di circa 550 abitanti, è lieto di annunciare un dato che riempie di gioia e rappresenta una significativa i - facebook.com Vai su Facebook
BI-REX celebra i 5 anni della linea pilota - REX, il Competence Center di Bologna specializzato in Big Data e manifattura avanzata. Scrive quotidiano.net
Bi-Rex, da Bologna un nuovo hub per sostenere la Sicilia e il Sud Italia nella transizione digitale - Un nuovo hub tecnologico per sostenere la Sicilia e tutto il Sud Italia nella transizione digitale. corrieredibologna.corriere.it scrive
Bi-Rex: Crescita del 110% e Nuove Iniziative per il 2025 - Rex è uno degli otto competence center nazionali sui Big Data, istituiti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nel quadro del piano governativo Industria 4. Lo riporta quotidiano.net