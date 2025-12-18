Ersu wave la finale | Palermo diventa capitale della musica giovane
Il 18 dicembre, Palermo si trasforma nella capitale della musica giovane con la finale di ERSU Wave. Alle 21.00, nella Sala Multimediale di San Saverio, i finalisti si sfideranno sul palco in un evento imperdibile, promosso da Panastudio e Ersu Palermo. Un’occasione unica per scoprire i talenti emergenti e vivere un’atmosfera di energia e creatività.
La sera di giovedì 18 dicembre alle ore 21.00, la Sala Multimediale della residenza universitaria San Saverio ospita il concerto dei finalisti di ERSU Wave, il contest musicale con la direzione artistica di Francesco Panasci, promosso da Panastudio in collaborazione con Ersu Palermo nell'ambito. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: La "Korean wave" approda in Sicilia: a Palermo l’ambasciatore della Repubblica di Corea Choon-Go Kim
Leggi anche: Torna il “Martedì Latino” con ingresso libero al Bar Mediterraneo: Mercato San Severino diventa "capitale" della musica caraibica
Ecco i giovani artisti finalisti dell'ERSU Wave in scena giovedì 18 dicembre 2025 al San Saverio; Quando la città diventa musica ed energia: a Palermo parte ‘Suoni e Sonorizzazioni Contemporanee’.
La notte dei giovani talenti al San Saverio: ecco i giovani artisti finalisti giovedì 18 dicembre per l’ERSU Wave - La sera di giovedì 18 dicembre alle ore 21. blogsicilia.it
Appuntamento musicale alle ore 21 di giovedì 18 dicembre al San Saverio. Per info: https://www.iostudionews.it/ersu-wave-giovedi-18-dicembre-la-finale-del-contest-al-san-saverio/fbclid=IwdGRjcAOvm4ljbGNrA6-bdWV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.