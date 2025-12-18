Ersu wave la finale | Palermo diventa capitale della musica giovane

Il 18 dicembre, Palermo si trasforma nella capitale della musica giovane con la finale di ERSU Wave. Alle 21.00, nella Sala Multimediale di San Saverio, i finalisti si sfideranno sul palco in un evento imperdibile, promosso da Panastudio e Ersu Palermo. Un’occasione unica per scoprire i talenti emergenti e vivere un’atmosfera di energia e creatività.

