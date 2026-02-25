Carlo Conti a Sanremo 2026 | Gli ascolti in calo? Non ho battuto me stesso ma sono contento L' anno scorso invece non mi sono fatto i complimenti

Alla prima serata mancavano guizzi e in generale c'è stato poco intrattenimento. Anche il siparietto sulla canzone turca con Can Yaman non è sembrato particolarmente riuscito. Conti concede che «qualsiasi cosa si può fare meglio», ma «non c'è stato tempo per provare, non costruiamo tanto». Il problema, semmai, è che alla prima serata, con 30 esibizioni una dopo l'altra, lo spazio per l'intrattenimento è risicato: «Ma stasera, con solo la metà dei big in gara, la parte di varietà avrà più spazio». Sul palco con lui, oltre a Laura Pausini, assente all'incontro con la stampa, ci saranno Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo Petrolo. Il materiale non manca. Sanremo 2026 . 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Leggi anche: Sanremo 2026, ascolti in netto calo. Conti: “Ma i dati sono altissimi, sono contento”

Leggi anche: Sanremo 2026, Carlo Conti: "Non ho battuto me stesso, ma sorrido lo stesso". Arianna Fontana non ci sarà

Carlo Conti ha scelto il cast di Sanremo 2026 #carloconti #sanremo2026 #cast #ornellavanoni

Temi più discussi: Carlo Conti conferma l'addio: È il mio ultimo Sanremo. La prima serata sarà dedicata a Pippo Baudo. A co-condurre la terza arriva Ubaldo Pantani; Carlo Conti dedica Sanremo 2026 a Pippo Baudo e replica su Pucci: Sono un uomo libero, mai ricevuto pressioni da Meloni. Laura Pausini: I commenti negativi sui social? In Italia mi sento amata; Sanremo 2026, quanto guadagna Carlo Conti e quanto spetta a conduttori e conduttrici da Pausini a Can Yaman; Carlo Conti difende Sanremo: È cristiano e democratico. Nessun ritorno di Pucci e polemica chiusa.

Sanremo, Carlo Conti sull’errore nella parola Repubblica sul maxischermo dell’Ariston: Chi non fa, non sbagliaIn conferenza stampa prima della seconda serata di Sanremo, Carlo Conti risponde alla domanda riguardante l'errore nella grafica durante l'ospitata a Gianna ... fanpage.it

Sanremo 2026, Carlo Conti corre (troppo) tra le polemiche: Zero show. Poi delusione per Laura Pausini: Pensavo fosse una gagLa prima serata è andata via velocissima, forse troppo per il pubblico: Gli interessa solo terminare in anticipo. libero.it

Sanremo, Carlo Conti: «Sereno sugli ascolti, non ho battuto me stesso» - facebook.com facebook

Sanremo 2026: gli ascolti della prima serata. All'esordio Carlo Conti si è perso 3 milioni di telespettatori x.com