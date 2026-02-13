Carlo Conti e gli artisti di Sanremo al Quirinale | foto e video

Oggi, Sergio Mattarella ha incontrato a sorpresa Carlo Conti e il cast di Sanremo al Quirinale, sottolineando l’importanza della musica come patrimonio nazionale. Durante l’incontro, il Presidente ha scambiato battute con gli artisti e ha scattato foto ricordo, evidenziando il ruolo culturale del festival. La visita si è svolta in un’atmosfera informale, con il Presidente che ha espresso il suo apprezzamento per il contributo della musica italiana alla crescita del Paese.

Sanremo al Quirinale: Mattarella celebra la musica come patrimonio nazionale. Il Presidente della, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi al Quirinale Carlo Conti, Laura Pausini, l'Amministratore Delegato della Rai Giampaolo Rossi e il cast artistico del Festival di Sanremo. L'incontro, avvenuto il 13 febbraio 2026, ha sancito il riconoscimento del ruolo centrale della musica italiana nel panorama culturale del Paese, con una dedica speciale alla memoria di Pippo Baudo. Un precedente storico e un legame culturale. L'incontro di oggi riprende le suggestioni della visita del Presidente Mattarella al Festival nel 2023, un gesto che aveva equiparato Sanremo alla Prima della Scala per importanza culturale.