Melinda Gates divorzio milionario e patrimonio | accuse a Bill Gates

Melinda Gates ha chiesto il divorzio da Bill Gates, mettendo fine a una delle coppie più note del mondo della tecnologia e della filantropia. La notizia ha fatto rapidamente il giro, mentre si fanno strada le prime indiscrezioni sulle questioni patrimoniali. Melinda, che fino a ora si era mantenuta in secondo piano, si trova ora sotto i riflettori a causa di accuse legate anche a un suo coinvolgimento nel caso Epstein. La separazione arriva in un momento di grande attenzione pubblica, e i dettagli sui patrimoni sono ancora da chiarire.

Il nome di Melinda Gates, filantropa sempre piuttosto in disparte, è finito al centro del caso Epstein come presunta vittima. Dai file pubblicati emerge una conoscenza (confermata anche da diverse foto) tra Jeffrey Epstein e Bill Gates, ex marito di Melinda French. In una email archiviata, Epstein scrive a Gates in riferimento a delle medicine fatte prendere di nascosto alla moglie, perché l'aveva contagiata con una malattia venerea presa durante un festino con delle donne procurategli da Jeffrey Epstein. Presumibilmente uno dei motivi del divorzio, del quale Melinda sembra essere molto serena, mentre Bill Gates ha sempre dichiarato essere stato un errore o un fallimento. Melinda Gates sul nome del marito Bill Gates negli Epstein file: «Ho preso le distanze e messo fine al mio matrimonio. Le vittime meritano giustizia» Melinda Gates rompe il silenzio e conferma di aver preso le distanze dal marito Bill Gates. Caso Epstein, Melinda contro l'ex marito Bill Gates: "Risponda del suo comportamento" Melinda French Gates chiede pubblicamente all'ex marito di spiegare il suo comportamento, dopo che il nome di Bill Gates è emerso nei nuovi documenti del Dipartimento di Giustizia legati al caso Epstein. Melinda French commenta i nuovi Epstein Files, parla del divorzio da Bill Gates e dei momenti dolorosi che l'hanno spinta a lasciarlo. Nelle parole di Melinda French Gates. Non c'è la ferocia dell'odio. È quella, molto più rara, di chi ha sofferto abbastanza da non avere più paura della verità. La nuova ondata di documenti sul caso Epstein non sta solo scuotendo gli Stati Uniti: sta costringendo Melinda Gates contro Bill: "Straziante, il mio ex marito deve rispondere a tutte le domande". Il fondatore di Microsoft si difende: "Pentito, è falsa la mail sulle malattie veneree".

