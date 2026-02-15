Correnti e metodo mafioso al Csm L' ipocrisia di sinistra e Anm su Nordio e le stesse parole del pm Di Matteo
Il pm antimafia Nino Di Matteo ha detto che il sistema di nomine al Csm funziona come un'organizzazione mafiosa. La sua denuncia si è basata su un episodio del 15 settembre 2019, quando ha presentato online la sua candidatura contro le pratiche di correntismo all’interno del consiglio superiore. Di Matteo ha spiegato che, nel mondo giudiziario, spesso si fa carriera solo entrando in una cerchia ristretta, che garantisce protezione e favori, proprio come avviene con le organizzazioni criminali. Questa realtà, secondo lui, riflette un metodo mafioso, che si nasconde dietro le parole di chi difende questa struttura.
Le date sono importanti come le parole. 15 settembre 2019, il pm antimafia Nino Di Matteo presentando in streaming la sua candidatura al Csm contro la "degenerazione del correntismo" afferma: "L'appartenenza a una cordata è l'unico mezzo per fare carriera e avere tutela quando si è attaccati e isolati, e questo è un criterio molto vicino alla mentalità e al metodo mafioso". Le date sono importanti come le parole. 1 ottobre 2020, ospite a Non è l'arena di Massimo Giletti, Nino Di Matteo, consigliere del Csm, afferma: "Io dissi, lo riderei e lo affermo anche oggi che privilegiare nelle scelte che riguardano la carriera del magistrato il criterio dell'appartenenza a una corrente o a una cordata di magistrati è molto simile all'applicazione del metodo mafioso, la valutazione del lavoro di un magistrato o le nomine fatte per incarichi direttivi nei confronti di un magistrato condizionate da un criterio dell'appartenenza sono assolutamente inaccettabili, lo dissi allora, lo ripeto ancora e adesso che sono stato eletto al consiglio superiore della magistratura la mia battaglia attuale e futura sarà sempre quella di cercare di dare un taglio netto o di contribuire a dare un taglio netto a questa mentalità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
