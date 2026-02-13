Circa 40mila articoli di carnevale destinati ai bambini e non sicuri sequestrati dalla guardia di finanza

Da ilpescara.it 13 feb 2026

La guardia di finanza di Teramo ha sequestrato circa 40mila articoli di carnevale destinati ai bambini, perché risultati privi delle certificazioni di sicurezza e potenzialmente dannosi per la salute.

L'operazione è stata condotta dai militari nel Teramano e ha portato al sequestro di un quantitativo di merce, tra maschere, vestiti e altri oggetti, pari a 100mila euro. Tutto sarebbe stato privo di certificazione e dunque pericoloso per la salute. Multati e segnalati i responsabili delle attività commerciali

Rieti. Sequestrati oltre 30mila articoli non sicuri: maxi operazione della Guardia di Finanza

Carnevale alle porte, scattano i controlli della guardia di finanza: sequestrati 11 mila articoli irregolari

La guardia di finanza di Catania ha sequestrato oltre 11 mila articoli di Carnevale irregolari.

