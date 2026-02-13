La guardia di finanza di Teramo ha sequestrato circa 40mila articoli di carnevale destinati ai bambini, perché risultati privi delle certificazioni di sicurezza e potenzialmente dannosi per la salute.

L'operazione è stata condotta dai militari nel Teramano e ha portato al sequestro di un quantitativo di merce, tra maschere, vestiti e altri oggetti, pari a 100mila euro. Tutto sarebbe stato privo di certificazione e dunque pericoloso per la salute. Multati e segnalati i responsabili delle attività commerciali Circa 40mila articoli di carnevale sequestrati dalla guardia di finanza di Teramo: non sarebbero sicuri e di conseguenza pericolosi per la salute. Un’attività di sequestro quella portata avanti dai militari, che ha interessato diverse attività commerciali della provincia e che è stata rivolta soprattutto a quegli oggetti di carnevale destinati ai più piccoli.🔗 Leggi su Ilpescara.it

La guardia di finanza di Catania ha sequestrato oltre 11 mila articoli di Carnevale irregolari.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Circa 40mila articoli di carnevale destinati ai bambini e non sicuri sequestrati dalla guardia di finanza; Sequestrati circa 40mila articoli di carnevale non sicuri per bambini; Rider sfruttati, disposto controllo giudiziario per Glovo Foodinho; Anatomia patologica, 40mila esami. Consente terapie oncologiche mirate.

Il caso Rider torna al centro del dibattito dopo lo sciopero di Cagliari e le accuse di caporalato nel settore delle consegne a domicilio. Il fenomeno riguarda circa 40mila lavoratori in Italia, di cui 800 in Sardegna, impiegati soprattutto nella ristorazione. #Radioli - facebook.com facebook

Il pm di Milano Paolo Storari ha disposto in via d'urgenza il controllo giudiziario per Foodinho, la società di delivery del colosso spagnolo Glovo, nell'ambito di un'inchiesta sul caporalato che coinvolgerebbe circa 40mila rider che operano per quella piattaform x.com