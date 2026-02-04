Prodotti destinati ai bambini non conformi alle normative di sicurezza a Catania sequestrati 120mila articoli

Questa mattina a Catania, le forze dell’ordine hanno sequestrato più di 120.000 prodotti destinati ai bambini che non rispettavano le norme di sicurezza. I controlli sono scattati dopo alcune segnalazioni e hanno portato alla scoperta di articoli potenzialmente pericolosi, pronti a essere venduti sul mercato. Nessuno si aspettava di trovare così tanti prodotti irregolari, che ora rischiano di finire sotto sequestro definitivo. La polizia continua le verifiche per identificare eventuali responsabili e tutelare i consumatori.

Oltre 120.000 prodotti sequestrati: questo il bilancio al termine di un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Catania contro la commercializzazione di articoli non conformi alle normative sulla sicurezza. I beni, destinati in gran parte ai bambini, sono stati trovati in un esercizio commerciale di Misterbianco gestito da una cittadina cinese, a seguito di una verifica fiscale. Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza i militari del Comando Provinciale di Catania hanno effettuato un controllo approfondito presso un punto vendita e due depositi riconducibili a un'attività commerciale di Misterbianco.

