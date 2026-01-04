Dà in escandescenze nel locale per una birra non servita e poi aggredisce gli agenti | 30enne denunciato

Un uomo di 30 anni è stato denunciato dopo aver reagito con veemenza nel locale di Ancona, al rifiuto di una birra non servita dalla barista, che lo aveva riconosciuto in stato di ebbrezza. La sua reazione è culminata in un’aggressione nei confronti degli agenti intervenuti per calmare la situazione. L’episodio evidenzia le problematiche legate all’abuso di alcool e alla gestione delle emergenze nei luoghi pubblici.

