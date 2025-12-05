Avellino dà in escandescenze in Questura e danneggia e rompe una porta e una finestra | espulso dall' Italia

Notizie.virgilio.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Espulso un cittadino egiziano di 21 anni ad Avellino dopo arresto per danneggiamento e resistenza durante il fermo di polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

avellino d224 in escandescenze in questura e danneggia e rompe una porta e una finestra espulso dall italia

© Notizie.virgilio.it - Avellino, dà in escandescenze in Questura e danneggia e rompe una porta e una finestra: espulso dall'Italia

Altri contenuti sullo stesso argomento

Avellino, dà in escandescenze in Questura e danneggia e rompe una porta e una finestra: espulso dall'Italia - Espulso un cittadino egiziano di 21 anni ad Avellino dopo arresto per danneggiamento e resistenza durante il fermo di polizia. Riporta virgilio.it

avellino d224 escandescenze questuraAvellino: cittadino straniero espulso con accompagnamento alla frontiera - Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato della Questura di Avellino ha proceduto all’espulsione, con l’accompagnamento alla frontiera, di un cittadino egiziano, senza fissa dimora, risultato irregolare ... Si legge su irpinianews.it

Cerca Video su questo argomento: Avellino D224 Escandescenze Questura