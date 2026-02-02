Milano Cortina 2026 inaugurata la Sala Operativa Internazionale Olimpica per garantire sicurezza durante i Giochi

Questa mattina è stata inaugurata la Sala Operativa Internazionale Olimpica a Milano. La struttura, situata presso il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, servirà a coordinare gli interventi di sicurezza durante i Giochi invernali del 2026. È un passo importante per garantire che tutto si svolga nel modo più sicuro possibile, con forze di polizia italiane e internazionali che lavorano insieme.

(Adnkronos) – È stata inaugurata questa mattina, presso la sede del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, la Sala Operativa Internazionale Olimpica (SOIO), struttura strategica dedicata alla gestione della sicurezza dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. La Soio, operativa 24 ore su 24, dal prossimo 6 febbraio, assicurerà il coordinamento con la Sala Operativa Internazionale e con le Questure di Bolzano, Milano, Sondrio, Trento, Venezia e Verona, garantendo una gestione integrata ed efficace delle attività di sicurezza e di ordine pubblico.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

