Libri di testo Valditara | Fondo incrementato a 139 milioni Nuovo stanziamento 20 milioni annui per famiglie con ISEE fino a 30.000 euro

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato un incremento del fondo per i libri di testo, portandolo a 139 milioni di euro. Inoltre, è stato previsto uno stanziamento annuo di 20 milioni per le famiglie con ISEE fino a 30.000 euro, in risposta a un'interrogazione parlamentare di Noi Moderati.

