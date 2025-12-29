Oltre 1600 visitatori per il presepe vivente di Tarquinia nel monastero di Santa Lucia

Il presepe vivente di Tarquinia, ospitato nel monastero di Santa Lucia delle Benedettine, ha registrato una significativa affluenza con oltre 1600 visitatori durante l'inaugurazione. L’evento, che si svolge nel suggestivo contesto storico, rappresenta un’occasione di valorizzazione culturale e religiosa per la comunità locale e i visitatori. La manifestazione continuerà nelle prossime settimane, offrendo un’esperienza autentica e coinvolgente.

Tarquinia, 29 dicembre 2025 – Grande partecipazione e apprezzamento per la rievocazione inaugurale del presepe vivente di Tarquinia, che ha accolto oltre 1600 visitatori nel suggestivo monastero di Santa Lucia delle Benedettine. La rappresentazione si è snodata lungo un percorso immersivo all’interno della struttura, animato da scene di vita quotidiana, antichi mestieri e figuranti in costume. Un itinerario emozionante, capace di ricreare atmosfere autentiche e di valorizzare un luogo di altissimo valore storico, artistico e spirituale, che ospita le Monache Benedettine del Santissimo Sacramento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Tarquinia, successo per il primo giorno del presepe vivente: "Oltre 1600 visitatori" | FOTO Leggi anche: Il Presepe Vivente di Santa Lucia: un viaggio nel tempo tra fede, tradizione e comunità Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Tarquinia, successo per il primo giorno del presepe vivente: Oltre 1600 visitatori | FOTO; Oltre 1600 visitatori per il presepe vivente di Tarquinia nel monastero di Santa Lucia; Oltre 1600 visitatori al presepe vivente di Tarquinia. Il monastero di Santa Lucia apre le porte alla rievocazione; Oltre 1600 visitatori al presepe vivente di Tarquinia. Il monastero di Santa Lucia apre le porte alla rievocazione. Tarquinia: oltre 1600 visitatori per il presepe vivente di Tarquinia nel monastero di Santa Lucia - Il prossimo appuntamento è fissato per il 6 gennaio 2026, con il tradizionale arrivo dei Re Magi a dorso di cammello ... lagone.it

Natale, boom di visitatori alla Mostra dei Presepi - Numeri importanti e visitatori italiani e stranieri alla XXIVª edizione della Mostra Internazionale di Arte Presepiale, os ... teletruria.it

Centinaia di visitatori per il presepe di Sant’Agata nel 50° anno di tradizione - Lo spettacolo del presepe di Sant’Agata ha riacceso, anche nel 2025, il Natale nel 50° anno della sua tradizione. riviera24.it

ALTAVILLA MILICIA: Record di visitatori al Presepe vivente con oltre 4.500 presenze Dopo lo straordinario risultato del 26 dicembre con 3.000 presenze, oggi il Presepe Vivente di Altavilla Milicia raggiunge un nuovo, incredibile traguardo facendo registrare ol - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.