Nelle Filippine si intensifica la crisi politica con la presentazione di una mozione di impeachment contro il presidente Marcos. Le accuse di corruzione e cattivo governo alimentano le proteste di piazza, ormai frequenti da giorni. Nonostante l’intensità delle manifestazioni, i media occidentali mantengono un certo silenzio sulla situazione, evidenziando una crescente instabilità politica nel paese.

Dopo le accuse di corruzione e di malgoverno, con le proteste di piazza che si ripetono incessantemente da giorni nel silenzio dei media occidentali, si allarga la crisi politica nelle Filippine. L’ultimo atto di questa crisi è stato la presentazione di una mozione di impeachment contro il presidente Ferdinand Marcos Jr., in carica dal 2022 e da tmpo finito al centro di feroci polemiche. La denuncia è stata depositata dall’avvocato Andre de Jesus, che accusa il capo dello Stato di corruzione e tradimento della fiducia pubblica. A sostenere formalmente l’atto alla Camera è stato il deputato Jernie Jett Nisay, esponente dell’opposizione, come riportato da Nikkei Asia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Lawyer files impeachment complaint against Philippine President Marcos

Un avvocato ha presentato una denuncia di impeachment contro il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., accusandolo di aver tradito la fiducia pubblica. La procedura segue le recenti controversie e solleva questioni sulla sua gestione del governo. La vicenda si inserisce nel contesto politico nazionale, evidenziando le sfide istituzionali e il dibattito sulla responsabilità dei leader.

