Cricket lo Zimbabwe batte anche lo Sri Lanka ai Mondiali T20 Vince l’Afghanistan sconfitta per l’Italia

Lo Zimbabwe ha sconfitto lo Sri Lanka nella tredicesima giornata dei Mondiali T20, giocata in India e Sri Lanka, confermando la sua buona forma. La squadra africana ha dominato con un'ottima prestazione di battuta, assicurandosi così un risultato importante nel torneo. Nel frattempo, l'Afghanistan ha ottenuto una vittoria contro l’Italia, mentre quest’ultima ha subito una sconfitta senza possibilità di qualificazione. La giornata si è conclusa con partite che, pur non influenzando la classifica, hanno mostrato il livello crescente delle squadre partecipanti.

La tredicesima giornata dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, è ininfluente ai fini delle prosieguo del torneo, dato che sono già state definite tutte le qualificate al Super 8. L'Italia saluta la rassegna iridata con una sconfitta: le Indie Occidentali vincono con il punteggio di 1656 (20.0)-123 (18.0), imponendosi per 42 runs, ma gli azzurri difendono il quarto posto nel Gruppo C, chiudendo davanti al Nepal. Negli altri due match di giornata lo Zimbabwe, a sorpresa, si toglie lo sfizio di chiudere al comando il Girone B (il piazzamento è ininfluente, dato che i gironi della seconda fase erano già stati prestabiliti in base al ranking mondiale): cade anche lo Sri Lanka, che cede con lo score di 1787 (20.