Vola il comparto della pet economy | spesi 125 milioni di euro in un anno

Il settore della pet economy a Padova ha registrato una crescita significativa, con una spesa totale di 125 milioni di euro nel 2024. Questa cifra deriva dall'aumento delle esigenze delle famiglie che investono in alimenti, accessori e servizi per i propri animali domestici. La città si conferma tra i principali mercati italiani, contribuendo quasi al 2% della spesa nazionale. I dati mostrano un interesse crescente verso il benessere degli animali e le relative spese quotidiane.

Padova è tra i territori più dinamici nel panorama della pet economy italiana, con una spesa complessiva delle famiglie che nel 2024 ha raggiunto i 125 milioni di euro, pari all’1,9% del totale nazionale. Un dato che supera la soglia dei 100 milioni e colloca la provincia tra i poli di riferimento del settore. Ad analizzare questi numeri è stato l’ufficio studi di Confartigianato Imprese su dati Istat. La quota più consistente, 98 milioni di euro, è stata destinata all’acquisto di prodotti alimenti, articoli veterinari e accessori, mentre 27 milioni di euro hanno riguardato i servizi: toelettatura, addestramento, pensione e ospitalità. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

