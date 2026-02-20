Pet Economy Veneto | +76% in 10 anni 652M€ spesi per i nostri amici
Negli ultimi dieci anni, la Pet Economy in Veneto è cresciuta del 76%, portando a una spesa di oltre 652 milioni di euro per gli animali domestici. Questa evoluzione deriva dall’aumento del numero di famiglie che considerano i propri animali come membri a tutti gli effetti. Le aziende del settore registrano un incremento costante nelle vendite di cibo, accessori e servizi veterinari. La regione si conferma tra le più attive in Italia in questo mercato in espansione.
Pet Economy in Veneto: Oltre 650 Milioni di Euro per gli Animali Domestici. Il legame tra italiani e animali da compagnia si rafforza, traducendosi in una spesa record in Veneto. Nel 2024, le famiglie della regione hanno investito oltre 652 milioni di euro per i propri amici a quattro zampe, confermando una tendenza in crescita che riflette un cambiamento profondo nel ruolo degli animali nella società. Un Mercato in Continua Evoluzione. La pet economy veneta rappresenta il 9,7% della spesa nazionale, posizionando la regione al terzo posto in Italia dopo Lombardia e Lazio. Questo dato, emerso da un’analisi di settore, sottolinea l’importanza del Veneto come uno dei principali mercati per prodotti e servizi dedicati agli animali.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Imprese, corre la “pet economy”: spesa a 6,7 miliardi (+76% in 10 anni)
Leggi anche: Corre la pet economy, spesa a 6,7 miliardi: in dieci anni +76%Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Corre la pet economy: spesa a 6,7 miliardi (+76% in 10 anni). 3.440 artigiani nei servizi per animali. Su Tg1 e GR RadioRai; La pet economy vale 6,7 miliardi, spesa famiglie +76% in un decennio; Corre la 'pet economy', spesa a 6,7 miliardi, +76% in 10 anni; Pet economy: spesa record da 6,7 miliardi, +76% in dieci anni. Cresce più dei consumi delle famiglie.
Pet economy: spesa record da 6,7 miliardi, +76% in dieci anni. Cresce più dei consumi delle famiglieIn vista della Giornata nazionale del gatto del 17 febbraio, i dati Confartigianato fotografano un boom strutturale: 10 milioni di famiglie con animali domestici, 25,5 milioni di pet e boom di imprese ... panorama.it
Corre la pet economy: spesa a 6,7 miliardi (+76% in 10 anni)In vista della Giornata nazionale del gatto oggi 17 febbraio, Confartigianato fotografa un’ Italia sempre più ‘pet friendly ’, con una presenza crescente di animali domestici nelle famiglie e una ‘pet ... ferrutensil.com
Cresce la pet economy, aumenta la spesa delle famiglie come le imprese del settore: in regione se ne contano 380, di cui 252 artigiane. Lo studio di Confartigianato https://bit.ly/RTanimalidacompagnia26 - facebook.com facebook
In un'Italia sempre più “pet friendly”, la pet economy si afferma come un mercato in forte espansione: nel 2024 la spesa per prodotti e servizi per animali da compagnia raggiunge 6.747 milioni di euro, con una crescita del 76% in 10 anni. #ANSALifestyle bi x.com