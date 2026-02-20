Pet Economy Veneto | +76% in 10 anni 652M€ spesi per i nostri amici

Negli ultimi dieci anni, la Pet Economy in Veneto è cresciuta del 76%, portando a una spesa di oltre 652 milioni di euro per gli animali domestici. Questa evoluzione deriva dall’aumento del numero di famiglie che considerano i propri animali come membri a tutti gli effetti. Le aziende del settore registrano un incremento costante nelle vendite di cibo, accessori e servizi veterinari. La regione si conferma tra le più attive in Italia in questo mercato in espansione.

Pet Economy in Veneto: Oltre 650 Milioni di Euro per gli Animali Domestici. Il legame tra italiani e animali da compagnia si rafforza, traducendosi in una spesa record in Veneto. Nel 2024, le famiglie della regione hanno investito oltre 652 milioni di euro per i propri amici a quattro zampe, confermando una tendenza in crescita che riflette un cambiamento profondo nel ruolo degli animali nella società. Un Mercato in Continua Evoluzione. La pet economy veneta rappresenta il 9,7% della spesa nazionale, posizionando la regione al terzo posto in Italia dopo Lombardia e Lazio. Questo dato, emerso da un’analisi di settore, sottolinea l’importanza del Veneto come uno dei principali mercati per prodotti e servizi dedicati agli animali.🔗 Leggi su Ameve.eu

