Venite mio marito è morto | Carlo Luigi Montalbetti 72 anni trovato senza vita sul divano La telefonata della moglie e i continui litigi

Un uomo di 72 anni è stato trovato senza vita sul divano di casa a Milano. La scoperta, avvenuta al mattino, è stata seguita da una telefonata della moglie, che ha segnalato l’accaduto. Le circostanze e le cause dell’accaduto sono al momento oggetto di indagine, mentre si approfondiscono anche i recenti litigi tra i coniugi.

Milano, 29 dicembre 2025 – Un uomo senza vita sul divano di casa. La chiamata all'alba della moglie. L'intervento della polizia e l'indagine per chiarire le cause del decesso con autopsia ed esami tossicologici. Con una denuncia di quattro giorni prima dell'uomo nei confronti della coniuge che lascia aperti tutti gli scenari. La morte sospetta . Sono in corso gli accertamenti della Squadra mobile sulla morte di Carlo Luigi Montalbetti, 72 anni compiuti l'8 marzo, deceduto nelle prime ore di sabato 27 dicembre nell'appartamento di via Stefanardo da Vimercate, in zona Gorla. La telefonata al 112 .

