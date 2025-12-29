Mio marito è morto | Carlo Luigi Montalbetti 72 anni trovato senza vita sul divano | 4 giorni prima aveva denunciato la moglie per maltrattamenti

A Milano, un uomo di 72 anni è stato trovato senza vita sul divano di casa. Quattro giorni prima, aveva denunciato la moglie per maltrattamenti. La chiamata di emergenza è arrivata all’alba, lasciando aperti molti interrogativi sulla situazione familiare e le cause del decesso. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni e segnalazioni, ancora da chiarire nelle indagini in corso.

Milano, 29 dicembre 2025 – Un uomo senza vita sul divano di casa. La chiamata all'alba della moglie. L'intervento della polizia e l'indagine per chiarire le cause del decesso con autopsia ed esami tossicologici. Con una denuncia di quattro giorni prima dell'uomo nei confronti della coniuge che lascia aperti tutti gli scenari. La morte sospetta . Sono in corso gli accertamenti della Squadra mobile sulla morte di Carlo Luigi Montalbetti, 72 anni compiuti l'8 marzo, deceduto nelle prime ore di sabato 27 dicembre nell'appartamento di via Stefanardo da Vimercate, in zona Gorla.

