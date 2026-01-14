Como-Milan Allegri annuncia in conferenza il cambio modulo? La mossa di Fabregas per la sfida di domani
In vista della sfida Como-Milan, Allegri ha parlato in conferenza stampa del possibile cambio di modulo. Si è anche soffermato sulla strategia di Fabregas per la partita di domani. Nel nostro ultimo video, approfondiamo i temi principali emersi durante la conferenza, offrendo un’analisi chiara e precisa della situazione.
Nella giornata di oggi, Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa Como-Milan. Tanti temi per lui, analizzati nel nostro ultimo video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
