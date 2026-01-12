Juve-Cremonese rigore dato e poi revocato ai grigiorossi con Nicola espulso Cos’è successo

Durante la partita Juventus-Cremonese, all’26° minuto, l’arbitro ha assegnato un rigore ai grigiorossi per un fallo di Locatelli su Johnsen. Tuttavia, poco dopo, il rigore è stato revocato e Nicola è stato espulso, generando un episodio di particolare rilevanza per l’andamento della gara. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

(Adnkronos) – Subito un episodio arbitrale in Juventus-Cremonese. Al minuto 26 della sfida dello Stadium, sul punteggio di 2-0 per i bianconeri, l'arbitro Feliciani assegna un calcio di rigore ai grigiorossi per un fallo in area di Locatelli su Johnsen. I bianconeri protestano, poi il direttore di gara viene richiamato al Var e va a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Roma-Sassuolo, rigore dato e poi revocato ai giallorossi. Cos’è successo Leggi anche: Moviola Cremonese Cagliari: Luperto espulso ma poi…Cos’è successo nel finale con l’arbitro Bonacina Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. L’amaro cucchiaino di David: il rigore buttato frena la Juventus; Serie A. Anche il Milan inciampa in casa: 1-1 con il Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo - Il Milan fermato 1-1 in casa dal Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo; Spalletti prima di Sassuolo-Juve torna sul rigore di Lecce: Decido io chi li batte; La moviola di Fiorentina-Cremonese: Baschirotto-Piccoli, rigore sì o no?. Rigore tolto alla Cremonese, abbaglio di Feliciani sul contatto Locatelli-Johnsen. Espulso Nicola per proteste dopo l’intervento del Var - Espulso Nicola per proteste dopo l’intervento del Var Il clima all’Allianz Stadium si infiamma al minuto 24 per un ep ... juventusnews24.com

Gol annullato a PULISIC, rigore chiesto da CHEDDIRA: l'analisi dei episodi di MILAN-SASSUOLO | DAZN

I pullman di Juve e Cremonese sono allo Stadium FOTO e VIDEO del pre partita #JuveCremonese x.com

#Spalletti ha diramato l'elenco dei convocati per #JuveCremonese. Nessuna particolare sorpresa. Presente #Kelly che ha smaltito il problema fisico. Ancora ai box #Conceicao. La notizia completa al primo commento - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.