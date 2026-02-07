Cesena-Cremonese Primavera | grifoni a caccia punti per la salvezza assenze pesanti per i romagnoli

La Primavera del Cesena scende in campo oggi pomeriggio contro la Cremonese. I romagnoli cercano punti fondamentali per la salvezza, ma devono fare i conti con assenze pesanti. La partita si preannuncia difficile, soprattutto per la squadra lombarda, che ha bisogno di muovere la classifica.

La Primavera del Cesena si prepara ad affrontare un compito arduo oggi pomeriggio, affrontando la Cremonese in un match che, al di là della classifica giovanile, assume contorni significativi per la squadra lombarda. L’incontro, in programma alle ore 15:00 presso il campo centrale del Centro Sportivo Romagna Centro e diretto dall’arbitro Gianluca Renzi della sezione di Pesaro, si preannuncia come una sfida cruciale per la Cremonese, attualmente in una situazione di profonda difficoltà nel campionato Primavera. Nonostante le difficoltà, l’allenatore Elia Pavesi, alla guida della Primavera cremonese da cinque anni e con una promozione in Primavera 1 al suo attivo, dovrà motivare i suoi giocatori a cercare il risultato, consci che ogni punto può fare la differenza in un campionato che vede la Cremonese attualmente ultima in classifica, con un distacco di nove punti dal Cagliari, la prima squadra in zona playoff.🔗 Leggi su Ameve.eu

