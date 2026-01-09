Fiorentina-Milan arbitro Massa | ecco i precedenti con le due squadre Al VAR ci sarà …
Domenica 11 gennaio 2026, alle ore 15:00, allo stadio 'Franchi' di Firenze si giocherà Fiorentina-Milan, valida per la 20ª giornata della Serie A 2025-2026. L’arbitro designato è Davide Massa, membro della Sezione A.I.A. di Imperia. In questa occasione, si ricorda anche la storia dei precedenti tra le due squadre e la presenza del VAR, elemento ormai consolidato nelle partite di alto livello.
Davide Massa, classe 1981, della Sezione A.I.A. di Imperia, dirigerà domenica 11 gennaio 2026 Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 15:00 allo stadio 'Franchi' di Firenze. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
