Fiorentina-Milan arbitro Massa | ecco i precedenti con le due squadre Al VAR ci sarà …

Da pianetamilan.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 11 gennaio 2026, alle ore 15:00, allo stadio 'Franchi' di Firenze si giocherà Fiorentina-Milan, valida per la 20ª giornata della Serie A 2025-2026. L’arbitro designato è Davide Massa, membro della Sezione A.I.A. di Imperia. In questa occasione, si ricorda anche la storia dei precedenti tra le due squadre e la presenza del VAR, elemento ormai consolidato nelle partite di alto livello.

Davide Massa, classe 1981, della Sezione A.I.A. di Imperia, dirigerà domenica 11 gennaio 2026 Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 15:00 allo stadio 'Franchi' di Firenze. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

fiorentina milan arbitro massa ecco i precedenti con le due squadre al var ci sar224 8230

© Pianetamilan.it - Fiorentina-Milan, arbitro Massa: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR ci sarà …

Leggi anche: Milan-Pisa, arbitro Zufferli: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR ci sarà …

Leggi anche: Milan-Lazio, arbitro Collu: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR ci sarà …

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Arbitri, Rocchi sceglie Massa per Lazio-Napoli; Arbitro Massa minacciato dopo il rigore in Juve-Milan; Le pagelle degli arbitri: disastro La Penna, 4. Fabbri 6: due check eterni, ma alla fine...; LAZIO-NAPOLI, fischia Massa... come l'anno scorso.

fiorentina milan arbitro massaDoveri arbitra Inter-Napoli, a Massa Fiorentina-Milan: le designazioni arbitrali della 20esima giornata - match della 20esima giornata di Serie A in programma domenica sera a San Siro. msn.com

Milan, il rigore vittoria contro la Fiorentina non piace a nessuno - La lotta contro i giocatori che simulano o accentuano contatti in faccia per colpi leggeri La ... panorama.it

Milan-Fiorentina, Gimenez? Era rigore, ma... - Cosa trapela dai vertici arbitrali dell'Aia su arbitro, Var e attaccante milanista - Il rigore assegnato al Milan nel contatto tra Fabiano Parisi e Santiago Gimenez - affaritaliani.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.