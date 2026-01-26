A Forio d’Ischia, un uomo di 38 anni di origini pakistane è stato arrestato dalla Polizia di Stato. L’uomo, condannato per violenza sessuale commessa nel 2018, dovrà scontare una pena di quattro anni di reclusione. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo e tutela del territorio volte a garantire la sicurezza dei cittadini.

A Ischia la Polizia di Stato arresta un 38enne di origini pakistane: dovrà espiare 4 anni di reclusione per violenza sessuale commessa nel 2018 a Forio. Nella giornata di venerdì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 38enne di origini pakistane in esecuzione di un provvedimento di carcerazione. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli Il provvedimento della Procura. Gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Ischia hanno eseguito l’ordine emesso il 1° dicembre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali. Secondo il provvedimento, l’uomo dovrà espiare 4 anni di reclusione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Forio d'Ischia: arrestato 38enne, dovrà scontare 4 anni per violenza sessuale

