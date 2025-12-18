Firenze torna il mercatino di piazza dei Ciompi

Il mercatino di piazza dei Ciompi a Firenze torna anche questo fine settimana, portando fascino e tradizione nel cuore della città. L’appuntamento di sabato 20 e domenica 21 dicembre offre un’occasione unica per scoprire prodotti artigianali, oggetti unici e l’atmosfera natalizia che rende speciale questa tradizione fiorentina. Un momento ideale per immergersi nella cultura locale e vivere l’attesa delle festività in un contesto autentico e suggestivo.

Firenze, dicembre 2025 – Torna anche questo fine settimana l'appuntamento col mercatino di piazza dei Ciomp i, in programma sabato 20 e domenica 21 dicembre. L'iniziativa è organizzata dall'associazione culturale Fumetti e Dintorni in collaborazione con il Comune di Firenze e Confesercenti. Per due giorni, la piazza dunque si trasformerà in un grande spazio dedicato al vintage e al collezionismo, con banchi di dischi, fumetti, abbigliamento e oggettistica d'epoca. I visitatori potranno trovare dischi in vinile e cd di ogni genere musicale – dal rock al soul, dal reggae al pop, fino a folk, sigle di cartoni animati, colonne sonore di film e pubblicità – insieme a fumetti per appassionati e collezionisti, con particolare attenzione ai grandi classici come Diabolik (ristampa e originale), Zagor, Tex e Dylan Dog.

Mercatino vintage in piazza dei Ciompi il 20 e 21 dicembre - L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale Fumetti e Dintorni con il Comune di Firenze e Confesercenti ... nove.firenze.it

Natale alle porte, gli eventi del fine settimana tra Firenze e dintorni - Sabato 20 Dicembre dalle 16 la piazza si trasforma per un pomeriggio dedicato a grandi e piccini con lo spettacolo Natale Acrobatico, Letizia e le ... 055firenze.it

