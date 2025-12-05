Artefacendo torna in piazza dei Ciompi il 6 e il 7 dicembre
Firenze, 5 dicembre 2025 - Sabato 6 e domenica 7 dicembre Firenze ospita una nuova edizione di “Artefacendo”, la mostra mercato dedicata all’artigianato artistico e tradizionale promossa da Cna Firenze Metropolitana, con la collaborazione del Comune di Firenze e il contributo di Ambiente Impresa ed Enegan. L’appuntamento è in piazza dei Ciompi, dalle 10 alle 20, con ingresso libero. Nel cuore del centro storico fiorentino troveranno spazio ventitre realtà artigiane selezionate, chiamate a rappresentare la varietà e la qualità della produzione locale. In esposizione e in vendita gioielli, pelletteria, borse e accessori, moda donna e bimbo, maglieria, decorazioni, ceramiche, oggetti in legno, bigiotteria artistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
GABBIE SALARIALI? IL NORD LE APPLICA GIÀ: AL SUD PAGHE INFERIORI Riportiamo integralmente una testimonianza. Chi ci scrive vuole ritornare a Napoli da Milano poiché l'azienda ha una sede operativa nel capoluogo campano. Mah...leggete "Le scri - facebook.com Vai su Facebook
“Artefacendo” torna in piazza dei Ciompi il 6 e il 7 dicembre - Sabato 6 e domenica 7 dicembre Firenze ospita una nuova edizione di “Artefacendo”, la mostra mercato dedicata all’artigianato artistico e tradizionale promossa da Cna ... Riporta msn.com
Firenze, piazza dei Ciompi si veste di vintage: torna il mercatino nel fine settimana - Torna a Firenze, nel fine settimana del 29 e 30 novembre, l’appuntamento col mercatino di piazza dei Ciompi, tra dischi, fumetti, abbigliamento e oggettistica vintage. Come scrive 055firenze.it