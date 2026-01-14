Alle vittime di Crans-Montana i primi aiuti dalla Svizzera stessa cifra per le famiglie di morti e feriti | nasce una fondazione per le donazioni

Il governo del Cantone del Vallese ha annunciato un sostegno finanziario alle famiglie delle vittime dell’incendio a Crans-Montana. La fondazione nata per gestire le donazioni mira a offrire assistenza alle famiglie di morti e feriti, garantendo un primo aiuto economico equo. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nel supporto alle persone colpite dall’incidente, evidenziando l’impegno delle autorità locali nel garantire solidarietà e assistenza.

Arriva un primo aiuto economico dal governo del Cantone del Vallese alle famiglie delle vittime dell’incendio al Costellation di Crans-Montana. Il Consiglio di Stato vallesano si è impegnato a fornire un primo sostegno d’urgenza di 10 mila franchi svizzeri, circa 10.700 euro, alle famiglie sia di persone decedute che di quelle ricoverate in ospedale, dopo il rogo scoppiato la notte di Capodanno. La fondazione per raccogliere le donazioni. Per la gestione delle donazioni, intanto, sarà creata una fondazione indipendente. Sarà questo il soggetto principale che raccoglierà i contributi volontari in un conto corrente aperto per l’occasione. 🔗 Leggi su Open.online

