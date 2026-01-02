Strage di Crans-Montana oggi l’elenco dei dispersi Le ultime notizie dalla Svizzera su morti e feriti La polizia Svizzera | Serviranno giorni per identificare le vittime

Ecco l'elenco aggiornato dei dispersi e le ultime notizie sulla tragedia di Crans-Montana, in Svizzera. La polizia ha comunicato che saranno necessari alcuni giorni per identificare le vittime. Attualmente, il bilancio ufficiale conta 47 morti e 112 feriti, dopo l’incidente avvenuto nel locale Le Constellation. Seguiranno aggiornamenti man mano che le autorità proseguiranno le operazioni di identificazione e ricostruzione dei fatti.

Crans-Montana (Svizzera) – Il bilancio aggiornato parla di 47 morti e 112 feriti nella strage di Crans-Montana avvenuta nel locale Le Constellation. "Le autorità svizzere ci hanno comunicato il bilancio" della tragedia, "si tratta di 47 vittime e 112 feriti, di questi 5 sono in gravissime condizioni", per quanto riguarda gli italiani, "ci sono sei italiani dispersi e 13 ricoverati". Oggi il ministro degli esteri Antonio Tajani arriva in Svizzera. "Stiamo seguendo le famiglie italiane che sono lì in attesa di avere notizie". Lo ha rimarcato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha aggiunto "È difficilissimo identificare le vittime.

Strage di Crans-Montana, oggi l’elenco dei dispersi. Le ultime notizie dalla Svizzera su morti e feriti - Mentre si indaga per definire con esattezza i motivi che hanno generato il rogo nel locale Le Constellation lo strazio di genitori e conoscenti dei dispersi dalla notte di Capodanno ... quotidiano.net

Strage Crans-Montana, l'inviato Guy Chiappaventi (TG La7) scoppia a piangere in diretta: "Vi prego di scusarmi ", video - Guy Chiappaventi in lacrime in diretta al Tg La7 mentre racconta l’incendio di Crans- libero.it

Strage a Crans Montana. Un 16enne che era all'interno del locale racconta come ha preso fuoco il soffitto. - facebook.com facebook

Crans-Montana, strage di Capodanno. Media: “A Le Costellation ingresso consentito anche ai minorenni” x.com

