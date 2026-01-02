Strage di Crans-Montana oggi l’elenco dei dispersi Le ultime notizie dalla Svizzera su morti e feriti La polizia Svizzera | Serviranno giorni per identificare le vittime

Da quotidiano.net 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco l'elenco aggiornato dei dispersi e le ultime notizie sulla tragedia di Crans-Montana, in Svizzera. La polizia ha comunicato che saranno necessari alcuni giorni per identificare le vittime. Attualmente, il bilancio ufficiale conta 47 morti e 112 feriti, dopo l’incidente avvenuto nel locale Le Constellation. Seguiranno aggiornamenti man mano che le autorità proseguiranno le operazioni di identificazione e ricostruzione dei fatti.

Crans-Montana (Svizzera) – Il bilancio aggiornato parla di 47 morti e 112 feriti nella strage di Crans-Montana  avvenuta nel locale Le Constellation. "Le autorità svizzere ci hanno comunicato il bilancio" della tragedia, "si tratta di 47 vittime e 112 feriti, di questi 5 sono in gravissime condizioni", per quanto riguarda gli italiani, "ci sono sei italiani dispersi e 13 ricoverati". Oggi il ministro degli esteri Antonio Tajani arriva in Svizzera. "Stiamo seguendo le famiglie italiane che sono lì in attesa di avere notizie”. Lo ha rimarcato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha aggiunto “È difficilissimo identificare le vittime. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

strage di crans montana oggi l8217elenco dei dispersi le ultime notizie dalla svizzera su morti e feriti la polizia svizzera serviranno giorni per identificare le vittime

© Quotidiano.net - Strage di Crans-Montana, oggi l’elenco dei dispersi. Le ultime notizie dalla Svizzera su morti e feriti. La polizia Svizzera: “Serviranno giorni per identificare le vittime”

Leggi anche: Strage di Crans-Montana, oggi l’elenco dei dispersi. Le ultime notizie dalla Svizzera su morti e feriti

Leggi anche: Svizzera, strage a Crans Montana: 47 morti e 100 feriti. Tajani: “15 italiani ricoverati e altrettanti dispersi”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Strage a Crans-Montana, 47 morti e 6 italiani dispersi. Oggi Tajani in Svizzera. LIVE; Strage di Crans Montana: arrivano i primi 3 pazienti al Niguarda dalla Svizzera; Ho rotto una finestra per salvarmi: parla un sopravvissuto dell'incendio in Svizzera; Strage di Crans-Montana, 47 morti e 115 feriti. 13 italiani in ospedale, 6 risultano dispersi.

strage crans montana oggiStrage di Capodanno a Crans-Montana, almeno 47 morti. L’ambasciatore italiano: “6 connazionali dispersi, molti corpi irriconoscibili”, ultime news - Gli aggiornamenti in diretta di oggi, venerdì 2 gennaio 2026, sulla strage di Capodanno a Crans- fanpage.it

strage crans montana oggiStrage di Crans-Montana, oggi l’elenco dei dispersi. Le ultime notizie dalla Svizzera su morti e feriti - Mentre si indaga per definire con esattezza i motivi che hanno generato il rogo nel locale Le Constellation lo strazio di genitori e conoscenti dei dispersi dalla notte di Capodanno ... quotidiano.net

strage crans montana oggiStrage Crans-Montana, l'inviato Guy Chiappaventi (TG La7) scoppia a piangere in diretta: "Vi prego di scusarmi ", video - Guy Chiappaventi in lacrime in diretta al Tg La7 mentre racconta l’incendio di Crans- libero.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.