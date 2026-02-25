Cpr tra sicurezza costi milionari e criticità | come funzionano davvero e perché dividono Bologna

Il dibattito sulla costruzione di un nuovo centro di rimpatrio a Bologna nasce dalle preoccupazioni legate ai costi elevati e alle criticità di sicurezza. Le autorità spiegano che l’obiettivo è migliorare il controllo dei flussi migratori, mentre i detrattori contestano gli impatti sulla città. La questione divide l’opinione pubblica e le istituzioni, creando tensioni tra chi sostiene la necessità di strutture più efficienti e chi teme ripercussioni negative. La discussione continua a suscitare forti reazioni.

Abbiamo provato a capire cosa potrebbe comportare aprire un Centro di permanenza per i rimpatri sotto le torri, quali sono le posizioni a riguardo, ma anche come va dove già esistono strutture di questo tipo Cpr sì, Cpr no. Il dibattito attorno alla possibilità di realizzare un nuovo centro per il rimpatrio in Emilia-Romagna, e in particolare a Bologna, va avanti senza sconti da giorni. Da quando, cioè, il presidente regionale Michele de Pascale ha inaugurato la discussione ammettendo che “sui temi della sicurezza serve uno scatto” anche da parte della sinistra e dicendosi disponibile a discuterne col governo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Cpr: venti milioni di euro per un sistema sottoutilizzato, tra costi in aumento e criticità sui diritti dei migranti.Il governo ha destinato venti milioni di euro all’anno per il centro di permanenza per i rimpatri (Cpr), ma il sistema rimane sottoutilizzato e presenta molte criticità.

“Cpr a Bologna”, è scontro tra Piantedosi e Lepore. Il sindaco: “I centri non funzionano”Il ministro Piantedosi e il sindaco Lepore si sono affrontati pubblicamente sulla possibilità di aprire un Cpr a Bologna.

Temi più discussi: CPR. Fnomceo: La valutazione clinica deve riguardare lo stato di salute e non costituire atto autorizzativo; Michele De Pascale: Sulla sicurezza e l'immigrazione la sinistra si aggiorni o non è credibile, sul Cpr in Emilia-Romagna ci confronteremo; I dinieghi agli ingressi nei Cpr? Non si può militarizzare la sanità; Cpr, Lepore: Il Pd deve parlare di sicurezza, ma con i fatti.

I costi esorbitanti dei centri per migranti in AlbaniaI centri di detenzione per migranti in Albania sono i più costosi tra tutti i centri di rimpatrio (Cpr) gestiti dall’Italia, afferma un nuovo rapporto dell’organizzazione per i diritti umani Action ... internazionale.it

Mancanza Cpr comporta ulteriori oneriLa mancanza di un Cpr in Toscana comporta ulteriori oneri per la collettività, basta vedere il caso di Lucca ... msn.com

De Maria: “Il tema della sicurezza è cruciale e il Comune lavora bene. Ma i Cpr non servono” x.com

Dibattito politico sul “Board for Peace” su Gaza e attesa per il possibile trapianto del bimbo ricoverato a Napoli. A Bologna torna il tema sicurezza tra polemiche sui CPR. Spazio allo sport con Milano-Cortina e il playoff di Europa League del Bologna. - facebook.com facebook